Sora (FR) – Offerta di lavoro, 2 addetto paghe

Azienda operante nel settore servizi alle imprese, con sede a Sora, ha richiesto al Centro per l’Impiego di Sora la seguente figura professionale: N. 2 “Addetto Paghe con esperienza” REQUISITI: Iscrizione al Centro per l’Impiego, indispensabile precedente esperienza in studi professionali di consulenza del lavoro, preferibilmente diploma di laurea, preferibilmente abilitazione come consulente del lavoro, preferibilmente corso professionale di “addetto paghe e contributi”, preferibilmente conoscenze informatiche di applicativi paghe e contributi. MANSIONI: amministrazione del personale, redazione paghe, adempimenti mensili, calcolo dei contributi, assunzione personale CONTRATTO OFFERTO: tempo indeterminato parziale: 30 (trenta) ore settimanali LUOGO DI LAVORO: Sora Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti possono aderire alla richiesta di personale dal 09 settembre 2020 al 11 settembre 2020 al seguente indirizzo email: cpisora@regione.lazio.it

