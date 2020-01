Sora (FR) – Numero prenotazioni vaccini. Chiamate senza risposta

Continuano a registrarsi lamentele sul numero di prenotazione per i vaccini, messo a disposizione dalla Asl di Frosinone. La denuncia ci viene fatta da una giovane madre, che da giorni cerca di mettersi in contatto con il servizio prenotazione, senza aver mai risposta. Chiamando il numero 0776/8218325, infatti, non si riceve risposta, nonostante le chiamate vengano effettuate nell’ orario stabilito e reso pubblico proprio dall’ ASL. Una problematica che già era stata segnalata nei scorsi, ma che purtroppo non sembra trovare soluzione. Nei prossimi giorni, i genitori in questione, denunceranno la vicenda direttamente al Direttore Sanitario dell’ ASL di Frosinone.

