Sora (FR) – Non si ferma all’alt, fugge e sperona i Carabinieri: arrestato

Nella decorsa notte in Sora, i militari del NORM della locale Compagnia, coadiuvati da quelli della Stazione di Arpino, hanno tratto in arresto per “resistenza e violenza a P.U.” un 34enne di Fontana Liri, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio. Lo stesso, intercettato in Arpino dai militari della locale Stazione a seguito di una nota di ricerca diramata dalla Centrale Operativa di quella Compagnia poiché non aveva riaccompagnato a casa dalla madre il figlio minore di anni tre, con la quale condivide l’affido, non ottemperava all’alt dandosi a precipitosa fuga in direzione di Fontana Liri. Inseguito per alcuni chilometri, veniva intercettato dai militari dell’Aliquota Radiomobile, che nel tentativo di affiancarlo venivano speronati dal predetto, che finiva fuori strada ribaltandosi su un lato. Nell’occorso, l’uomo ed il bimbo venivano soccorsi da personale del 118 e trasportati presso l’Ospedale di Sora, non riportando lesioni, mentre i militari operanti riportavano delle lesioni giudicate guaribili in giorni 3 s.c.. Il 34enne veniva altresì denunciato avendo rifiutato di sottoposti agli accertamenti etilometrici. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

