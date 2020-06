Sora (FR) – Niente più operazioni chirurgiche al SS. Trinità dal 1 Luglio?

I politici, soprattutto del PD e del M5S, annunciano finanziamenti faraonici per il nostro ospedale, ma la realtà sembra essere ben diversa. Voci sempre più insistenti, infatti, smentirebbero i proclami dei politici di turno, e vorrebbero che a Sora dal 1 luglio, non vengano effettuati più interventi chirurgici di rilievo, questo a causa della mancanza di anestesisti e tecnici di radiologia, figure necessarie per l’ attività operatoria di tutti i nosocomi. Un colpo al cuore del nostro sistema sanitario, anche perché, pochi giorni fa, il Consigliere Regionale Loreto Marcelli, che ricopre il ruolo di Vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, aveva diramato un comunicato stampa, con il quale aveva annunciato la risoluzione del problema legato agli anestesisti, annunciando l’ arrivo di ben cinque figure professionali. Ora attendiamo smentita a questa notizia, che sta prendendo sempre più forza nel panorama sanitario provinciale.

