Sora (FR) – Nella serata di ieri 33enne del posto ubriaco aggredisce i carabinieri, ai domiciliari: evade arrestato nella notte

Nella decorsa notte, in Sora, nel corso di un predisposto servizio perlustrativo, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia traevano in arresto per “resistenza e violenza a P.U.” D.A.V. 33enne del posto, già censito per reati specifici.Nella tarda serata, gli operanti, a seguito di varie segnalazioni pervenute al 112 da parte di alcuni cittadini, intervenivano nei pressi di un esercizio commerciale del centro ove era stata segnalata una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica che stava insultando e minacciando i passanti. L’uomo alla vista dei Carabinieri li aggrediva lanciandogli contro un bicchiere di vetro che attingeva un militare al volto. I militari quindi per rendere inoffensivo l’esagitato utilizzavano nei suoi confronti il dispositivo spray per autodifesa in dotazione. L’uomo veniva tratto in arresto e tradotto presso la propria abitazione, come disposto dall’A.G.. Il Carabiniere colpito riportava lievi lesioni.Successivamente, nelle prime ore della notte, personale dello stesso Reparto dell’Arma, a seguito di un controllo, sorprendeva l’arrestato fuori dalla propria abitazione mentre passeggiava in una via del centro, nonostante il precedente provvedimento restrittivo a suo carico.Il prevenuto pertanto veniva nuovamente tratto in arresto per “evasione” e tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sora in attesa del rito direttissimo.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati