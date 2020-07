Sora (FR) – Natalino Coletta, l’Imperatore di Tofaro!

Da qualche ora l’ormai ex consigliere comunale di maggioranza critica Natalino Coletta si è accomodato in giunta. Il sindaco Roberto De Donatis, al quale Coletta ha sempre dimostrato lealtà e correttezza, seppur con qualche monito, a meno di un anno dalle comunali gli ha affidato alcune deleghe fra le quali spicca quella di curare i rapporti con l’Ambiente surl. Questo vuol dire che Coletta, di fatto, sarà il controllore della società di via Santa Rosalia e magari anche ‘suggeritore’. Ma l’aspetto che per il momento va evidenziato, è la visibilità che il neo assessore ottiene di colpo. Non essendo uno sprovveduto, vantando parecchi anni di esperienza amministrativa, Coletta molto probabilmente non farà brutta figura. Anzi, è perfettamente in grado di calamitare ulteriore consenso. Questo vuol dire che se finora era il Re di Tofaro e zone circostanti, da oggi in poi sale al grado di Imperatore della popolosa e vasta contrada. La sua nomina al posto dell’ormai ex assessore Sandro Gemmiti (non saranno in molti a rimpiangerlo), pare abbia provocato l’esondazione del Canale che porta il nome della località periferica. Esondazione non di acqua, ma di bile. La stessa che Coletta versò quando un suo ‘intimo’ amico diventò vice sindaco prima di sparire dalla scena politica cittadina. Ora tocca a lui. All’Imperatore di Tofaro cercare di restare sul palcoscenico, magari da protagonista. Nella valigia qualcosa porta perchè sulla pista ciclabile c’è la sua firma!

