Un malore fatale che non ha lasciato scampo al giovane Enrico Fantauzzi di 32 anni di Sora.E’ successo ieri,17 dicembre, Il giovane che si trovava a Siviglia, in Spagna, ha improvvisamente avuto un malore, inutile ogni tentativo di soccorso, il giovane è deceduto. Dolore e sgomento in città che è sotto choc per l’improvvisa perdita di questo giovane di appena 32 anni.

Correlati