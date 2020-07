Sora (FR) – Morto Don Mario Zeverini, per anni responsabile delle comunicazioni sociali della Curia

Figura stimata e apprezzata da tutti, Don Mario Zeverini, 85 anni, per anni responsabile delle comunicazioni sociali e dell’ufficio scuola della Curia. Una grave perdita, non solo per il mondo clericale, ma per la città tutta. Gli attestati di stima, apparsi sui social oggi, evidenziano la profonda orma che il sacerdote ha saputo lasciar impressa nel tessuto sociale e religioso della società. Un uomo buono e disponibile, che aveva deciso di vivere in nome e per conto della Chiesa. A lui giunga un caloroso abbraccio e le più sentite condoglianze alla famiglia.

