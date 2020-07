Sora (FR) – Momenti di paura in piazza Santa Restituta, palma perde corteccia: uomo illeso per miracolo

Nel tardo pomeriggio di ieri poco doco le 19, in pieno centro a Sora, in piazza Santa Restituta, ci sono stati momenti di paura. La palma che si trova nella piazza,l’ultima palma rimasta, ha perso dei pezzi di corteccia e fortunatamente non ha ferito nessuno, in quel momento c’era un uomo che si trovava sotto l’albero e che per poco non rimaneva ferito.Immediatamente l’area è stata transennata e sul posto si sono recati i vigili del fuoco e hanno provveduto a mettere in sicurezza la palma. Per fortuna c’è stato solo molto spavento sia per l’uomo che si trovava sotto la palma e per chi ha asistito alla scena.

