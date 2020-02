Sora (FR) – Mollicone(FdI): “Utilizzare i beneficiari del RDC, per i lavori di pubblica utilità.”

Utilizzare i beneficiari del reddito di cittadinanza per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. È questa la proposta lanciata dall’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: “A Sora le domande per ottenere il reddito di cittadinanza, sono state circa 510. In molti comuni, i beneficiari di questo sussidio, vengono regolarmente impiegati in lavori di pubblica utilità, come ad esempio il decoro urbano, oppure nei servizi di impiego nei vari uffici di competenza comunale. Tale provvedimento andrebbe a colmare quelle carenze organiche che molti comuni, compreso il nostro, sono costretti ad affrontare, e permetterebbe inoltre di risolvere alcuni di quei problemi che i comuni non riescono ad affrontare, viste anche le scarse risorse economiche di cui dispongono. Il nostro invito è volto proprio a prendere in considerazione questa eventualità, affinché i beneficiari possano essere impiegati nei servizi sopraelencati. Inoltre creando occupazione in tal senso, si arginerebbe il sempre più dilagante fenomeno del lavoro in nero, visto che negli ultimi mesi sono stati molteplici i casi in cui diversi beneficiari del Rdc sono stati scoperti mentre svolgevano attività lavorative in modo non regolare, combatterebbe lo sfruttamento di questo sostegno da parte delle associazioni criminali, e darebbe ai beneficiari la possibilità di riacquistare la propria dignità personale, rendendosi utile alla collettività. ”

COMUNICATO STAMPA

