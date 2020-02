Sora (FR) – Mollicone(FdI): “Garantire la sicurezza, di medici, infermieri e pazienti.”

Dotare il personale medico, infermieristico, ed i pazienti, di tutti i dispositivi di sicurezza. È questo l’ appello lanciato dall’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, dopo l’ allarme diffuso dal Ministero della Salute, logica conseguenza dei casi accertati in Italia di Coronavirus. ” Ci troviamo difronte ad un emergenza sanitaria importante, dichiara Mollicone,ed è necessario prendere tutte le precauzioni possibili. Al momento, ci risulta, da diverse segnalazioni, che le farmacie ospedaliere degli ospedali di provincia, siano sprovviste di mascherine autofiltranti, ovvero il primo dispositivo di sicurezza da utilizzare in questi casi. A questo va aggiunta la situazioni dei nostri ospedali, dove mancano i posti letto, mancano i medici, mancano gli infermieri e gli O.S.S, sicuramente una serie di fattori penalizzanti per la nostra provincia, resa non idonea ad affrontare situazioni cosi allarmanti. Ancora una volta, il nostro sistema sanitario, mostra delle gravi carenze che vanno a penalizzare tutto il territorio provinciale.”

COMUNICATO STAMPA

