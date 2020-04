Sora (FR) – Mollicone(FdI) :”Accelerare erogazione Cassa Integrazione. “

Nonostante qualche giorno fa, diverse banche si erano rese disposte ad anticipare le somme della cassa integrazione per gli operai italiani, si registrano ancora notevoli ritardi nell’ erogazione della stessa. L’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, auspica una risoluzione immediata ad una problematica che sta creando molti disagi alle famiglie italiane e dichiara: ” Nonostante i proclami lanciati negli ultimi giorni, della cassa integrazione per gli operai italiani non vi è traccia. Migliaia di famiglie attendono con ansia che venga erogato l’ assegno ormai da mesi, ma risolvere il problema sembrano sia una prerogativa di nessuno. Vista la crisi legata al Covid-19, molte aziende sono state costrette a fermare centinaia di operai, che ora attendono con ansia di veder saldare le proprie spettanze. Molte banche si sono offerte di anticipare le somme a interessi zero, eppur la risoluzione del problema sembra ancora lontana. Più volte come Fratelli d’Italia, abbiamo sollecitato l’ INPS, ad accellerare le pratiche per la messa in pagamento degli assegni di CGIS, ma i nostri appelli sembrano essere caduti nel vuoto.

comunicato stampa