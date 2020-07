Sora (FR) – Mollicone: “Troppi quartieri al buio. Si intervenga al più presto”

Continua il problema della pubblica illuminazione, che è andato in tilt in diverse zone di Sora. La denuncia arriva da Roberto Mollicone, che in una nota stampa dichiara: ” Stiamo ricevendo parecchie segnalazioni su guasti all’ impianto di pubblica illuminazione. Nella giornata di ieri, infatti, ci sono state illustrate le situazioni di almeno due zone di Sora, in cui il problema persiste da mesi, e questo nonostante le innumerevoli segnalazioni. Il problema prende ancora più piede, se ci si sposta nelle zone periferiche, e questo potrebbe portare ad un aumento di reati quali furti e spaccio. Credo sia giunto il momento di rendersi conto che a Sora c’ è un problema legato all’ illuminazione pubblica, che va risolto al più presto.”

COMUNICATO STAMPA

