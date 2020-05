Sora (FR) – Mollicone: “Sul mercato grave errore di comunicazione”

Continuano le polemiche e le accuse, dopo il mancato svolgimento del mercato agro-alimentare di ieri. Le giustificazioni del Sindaco Roberto De Donatis, non sembrano calmare gli animi, e il malumore tra gli ambulanti è tangibile. A rincarare la dose, arrivano le parole di Roberto Mollicone, del Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara : ” L’ errore di comunicazione da parte del Sindaco è stato grave. Ieri hanno dimostrato tutta la loro incapacità nella gestione delle situazione mercato. Non si può decidere il giorno prima una cosa, e poi disdirla poche ore dopo, se non si effettua una comunicazione efficiente. In altre città il mercato cittadino è ripartito già da alcune settimane, a dimostrazione del fatto che evidentemente sotto il punto di amministrativo ci troviamo in difficoltà rispetto ad altri. Ancora una volta le conseguenze dell’ inefficienza ricade sulle fasce più deboli, in questo caso dei venditori ambulanti, che hanno perso un altra giornata di guadagno.”

