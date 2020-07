Sora (FR) – Mollicone (Sora 2.0): “Piazza Annunziata abbandonata. È una vergogna”

Duro attacco del Gruppo Sora 2.0, per le condizioni in cui, nonostante svariate segnalazioni, continua a versare Piazza Annunziata. Cosa dobbiamo fare e chiedere di più, affinché criticità come questa vengano definitivamente risolte ? scrive Mollicone Roberto portavoce del Gruppo Sora 2.0. Ormai le segnalazioni effettuate non si contano più, ed io stesso in passato ho riferito personalmente al Sindaco De Donatis su queste problematiche. È evidente che qui viene meno il controllo della città, e situazioni come questa sono ormai all’ ordine del giorno. Non facciamo altro che ricevere segnalazioni, che puntualmente noi giriamo alle autorità competenti, ma evidentemente certe tematiche non interessano a chi in questo momento è più impegnato a fare voti che ai reali problemi della città.

COMUNICATO STAMPA

