Sora (FR) – Mollicone: “Ritardi nello start delle mense scolastiche.”

Non solo il Covid-19, anche la mancata organizzazione del sistema scolastico, da parte del delegato all’ istruzione, incide e non poco sulle problematiche scolastiche per l’ anno 2020/2021. Duro a riguardo, il leader del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Riceviamo giornalmente segnalazioni, da parte dei genitori che si interrogano su quando inizierà il servizio di refezione scolastica. A quanto pare non si hanno ancora risposte certe dal comune, e anche in questa vicenda emerge tutta l’incapacità politica di chi queste situazioni dovrebbe gestirle e risolverle. Dalla consigliera De Donatis, non si hanno ancora indizi su quando i genitori potranno usufruire di questo importante servizio, e solo alcune scuole si sono mostrate pronte a dare il via al servizio mensa, facendo pervenire al comune la comunicazione dell’ inizio del servizio. Anche quest’ anno si registrano notevoli ritardi, e la responsabilita è da attribuire solo ed esclusivamente alla consigliera Floriana De Donatis, che ancora una volta non si mostra all’ altezza di una delega importante come quella all’ istruzione.

COMUNICATO STAMPA

