Sora (FR) – Mollicone risponde al Sindaco De Donatis: “Stia piu vicino ai cittadini”

Risponde per le rime al Sindaco De Donatis, l’ Associazione Sora 2.0, e lo fà per mano del Presidente Mollicone Roberto, in una nota stampa che riportiamo per intero: ” In merito alle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco, riferenti alla nostra opera di pulizia nel centro storico, ci sentiamo di dover rispondere, ed affidiamo al nostro presidente le nostre dichiarazioni. Ritengo, dichiara Mollicone, che il Sindaco non abbia carpito bene l’ intento delle nostre iniziative, che hanno come scopo, non quello di sollecitare l’ amministrazione, ma quello di richiamare i cittadini incivili al senso civico e all’ amore per la città. Mi dispiace che per un iniziativa tanto apprezzata dai cittadini, si sia arrivati addirittura a parlare di agire per vie legali. Non vorrei, continua Mollicone, che tale reazione sia dovuta proprio all’ apprezzamento che i cittadini mostrano per le nostre iniziative. Forse il Sindaco dovrebbe mostrarsi piu compiacente nei confronti di chi cerca di diffondere amore e rispetto per la città, soprattutto se queste iniziative non rivolgono nessuna accusa all’ amministrazione . Mi rammarica inoltre leggere le dichiarazioni del Presidente di Rinascita Spazio Identitario, che mostra sempre piu un certo malessere nei nostri confronti, visto che questa polemica è nata da una sua dichiarazione. Riguardo alla nostra richiesta di fornire le scuole di materiale igienizzante inoltre, mi preme sottolineare che tale richiesta, nasce da un contatto continuo con i genitori e con i cittadini, che hanno voluto esternarci il loro pensiero a riguardo. Per chiudere auguro al Sindaco di avere in futuro, un rapporto piu diretto con i cittadini, cosa che negli ultimi anni gli è mancata e non poco.

Comunicato stampa

Correlati