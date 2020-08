Sora (FR) – Mollicone ricorda l’ amico Gaspare Vinciguerra

Arrivano messaggi di cordoglio per l’ Arch. Gaspare Vinciguerra, morto tragicamente in un incidente stradale, Mollicone ricorda l’ amico con sentite parole di cordoglio: “Gaspare era un amico, seppur non fossero tantissime le occasioni in cui ci siamo visti. La sua spontaneità, il suo essere sopra le righe, facevano di lui un vero e proprio personaggio, stimato dagli amici, e temuto dai nemici. Molte volte ci sentivamo e da lui ho appreso tante cose sull’ attività amministrativa. Credo che mancherà a tutti, e colgo l’ occasione per porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Conserverò un ricordo piacevole di lui.

