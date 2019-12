Sora (FR) – Mollicone: “Regali in città e Made in Italy per il Natale 2019”

In prossimità del Natale 2019, l’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, lancia un appello ai cittadini, affinché i regali di Natale, vengano effettuati nelle piccole botteghe cittadine e possibilmente favorendo il Made in Italy. Questa la nota stampa integrale diramata : ” Anche quest’anno, abbiamo deciso di sostenere il commercio cittadino e il Made in Italy, durante le festività natalizie. Sostenere il commercio cittadino, è un modo di rilanciare la nostra economia. In tutta la provincia Fratelli d’Italia, ha realizzato diverse iniziative a sostegno di questa campagna che ormai portiamo avanti da anni. Il nostro è un invito affinché vengano preferite le nostre piccole botteghe piuttosto che le grandi catene di distribuzione. Comprare sostanzialmente prodotti realizzati e prodotti in Italia, sarebbe un piccolo passo avanti verso il rilancio economico di questo paese. In questi anni, abbiamo visto la nostra economia sprofondare su se stessa, e questo è successo non solo per le politiche fallimentari dei vari governi, che hanno preferito avvantaggiare i prodotti esteri, ma anche per il nostro modo di essere che ci ha spinto a perdere quel senso di nazionalità che, in altri paesi europei invece, è ancora vivo.”

