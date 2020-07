Sora (FR) – Mollicone: “Prendo le distanze da ogni eventuale accordo per un De Donatis bis”

L’ idea di un De Donatis bis non piace a tutti, e l’ incontro avvenuto oggi in comune tra i vertici del partito e il Sindaco, ha lasciato qualche strascico. A prendere le distanze da un eventuale accordo, per una rielezione del primo cittadino è l’ esponente di Fratelli d’ Italia Mollicone Roberto, che tramite una nota stampa dichiara: ” Gli ultimi avvenimenti mi lasciano sconcertato. Evidentemente quanto successo in questi quattro anni, non ci ha insegnato ancora nulla, e parlare di un ulteriore appoggio a De Donatis ha dell’ assurdo. Personalmente prendo le distanze da ogni possibile accordo con l’ eventuale sindaco, e mi dichiaro pronto ad uscire dal partito qualora questa possibilita si concretizzasse. Gli ultimi eventi, fanno sì che questa ipotesi sia molto più di una voce, e per la coerenza che mi ha sempre contraddistinto, gli ideali che ho portato avanti, non posso avvallare un ipotesi simile. Bisognava avere il coraggio di sbattere la porta in faccia a chi per una vita si è definito di sinistra, ed ora per un becero interesse personale strizza l’ occhio a quei partiti e a quelle idee che ha sempre denigrato. Purtroppo i personalismi sembrano trionfare anche questa volta, e questo succede quando sul carro si fanno salire personaggi senza identità, che curano soltanto i propri interessi.

Comunicato stampa

Correlati