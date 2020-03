Sora (FR) – Mollicone: “Molte le violazioni al decreto ministeriale.”

Se ci sono regole da rispettare lo facciano tutti. Inizia così la nota stampa di Mollicone Roberto, presidente dell’ Associazione Sora 2.0, che in un intervento pubblico dichiara: ” Ci vengono segnalate diverse violazioni, sia da parte di cittadini, che da parte di diverse attività commerciali, in particolare alcuni bar della città, Questo ovviamente va a discapito di chi le regole le sta rispettando, anche se questo significa rinunciare ai propri guadagni. È necessario intensificare i controlli, e assicurarsi che tutti rispettino le regole. Stessa situazione alle fermate dei bus, dove si nota un sempre più continuo assembramento, soprattutto di extracomunitari e fuori da ogni tipo di controllo. E auspicabile monitorare a dovere queste situazioni. Segnalazioni ci giungono anche in merito a diverse industrie della zona, dove parrebbe non vengano rispettate le norme del decreto ministeriale antivirus. Diversi operai, infatti, denunciano la mancata distribuzione di dispositivi di sicurezza come guanti e mascherine. Invitiamo pertanto, le sigle sindacali aziendali ad interagire con i vertici aziendali affinché si attivino a garantire le condizioni di sicurezza necessarie e previste dal protocollo stilato ad hoc per il Covid-19.

Comunicato stampa

Correlati