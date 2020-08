Sora (FR) – Mollicone: “In che condizione di salute sono gli ultimi immigrati arrivati?”

Continuano le polemiche, sugli ultimi arrivi di immigrati a Sora. Dopo la denuncia dei giorni scorsi, legata proprio all’ arrivo, ora l’ attenzione si sposta sulle condizioni di salute degli extracomunitari ospitati nella struttura di Via Regina Elena. Mollicone Roberto (Gs2.0) incalza, e in una nota stampa dichiara: ” Quando si inseriscono persone nuove in un contesto sociale nuovo, bisogna essere sicuri che le loro condizioni di salute non rappresentino un pericolo per la comunità ospitante. Quando si tratta di migranti, questo diritto molte volte viene violato, e i dati sulle malattie virali, dicono apertamente che non sono sufficienti i controlli eseguiti su queste persone. Va altresì specificato, che proprio gli immigrati, durante il periodo di quarantena, sono stati i meno attenti al rispetto delle leggi anticovid. Fare chiarezza sulle loro condizioni di salute, vista anche la provenienza incerta di queste persone, è un atto dovuto nei confronti della società, e della cittadinanza, che per nessun motivo, deve essere messa a repentaglio.”

Comunicato stampa

