Sora (FR) – Mollicone: “Il sindaco vieta le feste popolari, ma autorizza gli eventi musicali privati”

Duro attacco al Sindaco Roberto De Donatis, firmatario di un ordinanza che vieta tutte le feste e le sagre popolari tradizionali della nostra città. A storcere il naso, è Roberto Mollicone che dichiara : ” Il nostro sindaco continua a mostrarsi incoerente. Autorizza eventi musicali, come quello svoltosi lo scorso venerdì giu al fiume, ma vieta eventi tradizionali come feste patronali e sagre, che hanno sempre caratterizzato la nostra città. Ancora una volta si usano due pesi e due misure. Evidentemente nell’ autorizzare certi eventi si è presa in considerazione l’ amicizia che lega alcuni degli organizzatori con qualche consigliere di maggioranza.Ancora più sconcertante questa decisione, se poi qualche giorno fa, è stata autorizzata la festa musulmana per la fine del Ramadan, con conseguente chiusura al transito veicolare di Via Buozzi.Nelle scelte del sindaco si denota sempre una certa superficialità, che purtroppo ricade sempre sui cittadini. Non era necessario annullare questi eventi, bastava solo studiare un piano idoneo all’ esigenza, ma si sa che quando manca la capacità politica di gestire una città, annullare gli eventi è la cosa più facile che si possa fare.”

Comunicato stampa

Correlati