Sora (FR) – Mollicone (GS2.0): “Verificare condizioni sanitarie, dei profughi arrivati in città”

Accertarsi che i profughi giunti a Sora, nella giornata di martedì, ed ospitati in un centro di accoglienza sito in Via Regina Elena, siano in buona salute, e non rappresentino un problema per l’ incolumità pubblica. È questo l’ appello che Mollicone Roberto gira al Sindaco Roberto De Donatis, invitandolo ad accertarsi che sui ragazzi extracomunitari giunti a Sora, vengano eseguiti gli esami clinici del caso. Spero, dichiara Mollicone, che il Sindaco si prenda la briga di accertarsi che, sugli extracomunitari giunti in città due giorni fa, vengano effettuati tutti gli esami clinici del caso, in modo da accertarsi sulle loro condizioni fisiche. Negli ultimi giorni, con l’ aumento degli sbarchi, è tornato a salire anche il numero di contagi, che vede proprio tra gli immigrati il picco più alto. Ritengo questo passaggio, un atto dovuto nei confronti della città e dei suoi cittadini, che già pagano un prezzo altissimo in termini di accoglienza.

COMUNICATO STAMPA

