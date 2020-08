Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0): “Troppi ratti in giro, necessaria derattizzazione”

Tante le segnalazioni di ratti a spasso, per le strade della citta, soprattutto nelle zone prossime al fiume. Il portavoce del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, analizza il problema, e chiede se non sia il caso di effettuare una derattizzazione massiccia. Ecco le sue dichiarazioni: ” In questi giorni, dichiara Mollicone, abbiamo ricevuto molte segnalazioni sulla presenza di ratti per le strade della citta, sopratutto nelle zone prossime al fiume. Anche nei parchi la presenza degli antipatici roditori è stata notata più volte, tanto che a questo punto riteniamo necessaria un importante opera di derattizzazione. Purtroppo questa è una problematica con cui la nostra città, è costretta a convivere da sempre, proprio per questo riteniamo che la derattizzazione delle strade, debba essere svolta ciclicamente e non una-tantum.

COMUNICATO STAMPA

Correlati