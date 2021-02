Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0): “Trasformiamo i terreni incolti ed abbandonati in orti sociali”.

Una miriade di terreni abbandonati. Un ordinanza mai fatta rispettare. Di mezzo degrado e incuria. La nuova proposta del Gruppo Sora 2.0, nasce dalla combinazione di questi elementi. L’ idea sarebbe quella di prendere possesso dei tanti terreni abbandonati,incolti e trascurati, e che minano il decoro della città, per trasformarli in veri e propri orti sociali. ” L’ idea, dice il responsabile del gruppo Sora 2.0 Mollicone Roberto, nasce guardando le politiche attuate in questi ultimi mesi, in diverse regioni d’ Italia, dove i comuni hanno requisito i terreni abbandonati, trasformandoli in veri e propri orti sociali. Questo sistema, permette non solo di trarre un guadagno significativo dai prodotti coltivati, ma creerebbe anche posti di lavoro. Lo stato di abbandono di tanti terreni agricoli, che con il tempo diventano una problematica seria, induce a studiare una serie di interventi che, contemporaneamente, rappresentino sia un investimento che una forma di guadagno. Un idea che, in altre città, sta portando linfa nelle casse comunali, visto che proprio l’ ente comunale potrebbe occuparsi della gestione, o a limite potrebbe formare cooperative sociali, che si occupino della gestione dei terreni, della coltivazioni dei prodotti, e della successiva vendita, versando al comune, una parte del ricavato. Questo metodo sarebbe vita ad un sistema economico a km 0, che potrebbe risultare benefico, non solo sotto l’ aspetto economico, ma anche sotto il profilo dell’ aggregazione sociale.

COMUNICATO STAMPA