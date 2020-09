Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0): “Tra mille difficoltà, buon anno scolastico a tutti gli studenti dei vari circoli”

Domani avrà luogo lo start dell’ anno scolastico 2020/21, e il Gruppo Sora 2.0 vuole porgere i suoi auguri a tutti gli studenti delle scuole materne, elementari e medie, che domani occuperanno i banchi di scuola. Ecco la nota firmata Mollicone Roberto, portavoce del Gruppo Sora 2.0: ” Desidero come ogni anno, rivolgere il mio in bocca al lupo a tutti gli studenti delle scuole materne, elementari, e medie, che domani, dopo mesi, torneranno a svolgere regolarmente le lezioni. Un anno fatto di incertezza, e che vedrà il suo inizio contrassegnato da mille difficoltà, ma non per questo voglio esimermi dall’ augurare loro il mio più sincero augurio. Un pensiero lo rivolgo anche agli insegnanti ed ai genitori, sicuro che sapranno guidare i propri ragazzi in questo cammino segnato da tante problematiche. Buon anno scolastico a tutti.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati