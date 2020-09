Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0): “Spazio nei supermercati, per le aziende biologiche, casearie, ed agroalimentari della zona.”

Una sorta di negozio nel negozio, che permetta alle aziende casearie, biologiche, ed agroalimentari del territorio di ampliare il proprio mercato, facendo conoscere le prelibatezze della nostra terra attraverso il gusto. È questa l’ ultima proposta avanzata dal Gruppo Sora 2.0, che tramite il portavoce Roberto Mollicone dichiara: ” Ci sono molte aziende della zona, che cercano di ampliare il proprio mercato. Aziende giovani, tirate su da giovani e che meritano di essere aiutate, creando loro spazi appositi che gli permettano di farsi conoscere. Ecco perché riteniamo che agevolare l’ inserimento di queste aziende, nei vari supermercati della zona, possa essere un importante opportunità per tutti quei giovani imprenditori che stanno cercando di conquistarsi uno spazio importante nel settore alimentare, biologico ed agricolo. La nostra terra è particolarmente nota per la qualità dei propri prodotti enogastronomici, ed anche il settore dei cibi biologici sta prendendo sempre più piede, proprio per questo la collaborazione tra produttori e gestori dei supermercati, potrebbe dare un impennata al mercato dei prodotti tipici, oltre a concedere un ulteriore notorietà a questo territorio, e garantirebbe freschezza e qualità dei prodotti praticamente a km 0 .

COMUNICATO STAMPA

