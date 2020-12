Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0): “Sosteniamo la campagna di adozioni dai canili.”

In questi giorni si è celebrata la giornata internazionale per i diritti degli animali. Il Gruppo Sora 2.0, ha voluto sostenere questa causa, lanciando un accorato appello, affinché la gente venga sensibilizzata alle adozioni dai canili. ” Abbiamo voluto lanciare un appello, affinché tutti quelli che intendono prendere un cane lo facciano dai canili, compiendo un gesto d’ amore e di rispetto, nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Adottare dai canili, insieme ad una adeguata campagna di microchippatura, e di sterilizzazione, risultano essere i mezzi più efficaci per eliminare fenomeni come randagismo e abbandono degli animali. Proprio per questo abbiamo deciso, in occasione della giornata internazionale per i diritti degli animali, di sposare la causa delle adozioni dai canili, in gesto che, anche in vista del Santo Natale, regalerebbe sorriso a tante persone ed anche ai nostri amici pelosetti.

Comunicato stampa Gruppo Sora 2.0

