Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0) : Riscoprire l’artigianato attraverso la rassegna degli antichi mestieri.

Continuano a proporsi in maniera significativa, nel contesto sociale della città, gli appartenenti del Gruppo Sora 2.0. Tante le iniziative portate avanti, e tante anche le proposte per cercare di rilanciare la città. Dopo la fiera del baratto, e il festival delle tradizioni, ora il gruppo propone di riscoprire l’ artigianato, e suggerisce la creazione di una vera e propria rassegna sugli antichi mestieri. ” Riteniamo, dichiara Mollicone, che la riscoperta dell’ artigianato, possa essere un importante mezzo di rilancio per la nostra città. Mestieri come il fabbro, il calzolaio, il falegname, sono ormai sulla via dell’ estinzione, e la creazione di eventi ad hoc, potrebbe significare riscoprire usu e costumi di un tempo che ormai rischiano di andare persi. La nostra città, soprattutto nelle botteghe del centro storico, era piena di questi personaggi, e andare alla riscoperta di queste figure, potrebbe essere un modo non solo di appassionare la gente a questi mestieri, ma anche un mezzo attrattivo e turistico.”

comunicato stampa