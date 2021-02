Sora (FR) – Mollicone (GS2.0): “Non mi candido alle prossime elezioni per non macchiare le iniziative della nostra associazione. Tra politica e volontariato scelgo il secondo”

Conciliare politica e volontariato, a volte, è difficile, perché il messaggio che potrebbe uscire fuori, è che certe iniziative potrebbero essere il mezzo per alcuni personaggi di fare voti. Proprio per questo, il presidente del Gruppo Sora 2.0, ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione, e in una nota stampa dichiara: ” In questi anni, mi sono sentito dire che le nostre iniziative, avevano come unico scopo quello di raccattare voti, in vista delle prossime elezioni, vista anche la mia appartenenza al partito di Fratelli d’ Italia. A fronte di questo, credo sia giunto il momento di fare chiarezza sulla mia posizione, in modo da tenere lontane queste speculazioni sul mio operato, e soprattutto sul mio gruppo, e quindi ritengo giusto e doveroso, comunicare la mia volontà di non essere presente come candidato consigliere alla prossima tornata elettorale. Una decisione presa da mesi, che ha come intento quello di proteggere l’ operato della mia associazione che, in questi quattro anni, si è dimostrata tra le più attive della città. Conciliare politica e volontariato non è facile, perché si corre il rischio di creare sospetti, e false opinioni. Mi sento di proteggere la mia associazione da queste accuse, e de devo scegliere tra volontariato e politica, scelgo di gran lunga il primo, fermo restando che la mia appartenenza al partito non è messa in alcun modo in discussione. ”

COMUNICATO STAMPA

Correlati