Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0): “Lezioni con le finestre aperte per 5 ore, nonostante l’ abbassamento delle temperature.Molte le segnalazioni dei genitori.”

Finestre aperte per tutta la durata delle lezioni, nonostante le temperature abbiano subito un brusco abbassamento. È questa l’ ennesima denuncia del Gruppo Sora 2.0, che tramite il presidente Mollicone Roberto denuncia: ” Ci sono arrivate numerose segnalazioni in cui ci è stato detto che, per combattere il Covid, molti insegnanti lasciano aperte le finestre delle aule per tutta la durata delle lezioni, e questo nonostante il brusco abbassamento delle temperature. Una soluzione che ai genitori sembra non idonea, sopratutto quando parliamo di ragazzini di scuole elementari e medie. Addirittura ai genitori che hanno lamentato questa problematica al corpo docenti, è stato risposto che tale provvedimento rientra nel protocollo di sicurezza scolastico, e che se avesse fatto freddo in aula ai bambini sarebbe stato fatto indossare il.giubbino. Ora ci sembra chiaro che la situazione stia diventando paradossale, e che bisogna trovare soluzioni più consone alla salute dei ragazzi.”

COMUNICATO STAMPA

