Sora (FR) – Mollicone (GS2.0): “Il comune utilizzi il bando regionale per l’installazione degli impianti di videosorveglianza”

Con l’ approvazione del Bando Regionale, tramite delibera regionale numero 511 del 30 luglio 2020, la Regione Lazio dava il via all’ utilizzo dei fondi destinati ai comuni, per l’ installazione dei sistemi di videosorveglianza. A sollecitare il comune ad utilizzare questi fondi, è il responsabile del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Auspico che il nostro primo cittadino, non si lasci scappare l’ importante mezzo messo a disposizione dei comuni, per l’ installazione dei sistemi di videosorveglianza, che con delibera regionale numero 511 del 30 luglio 2020, dava il via all’ accettazione del bando. La nostra città soffre in termini di sicurezza, soprattutto nelle zone più nascoste, come ad esempio i vicoli del centro, e questo bando permetterebbe finalmente di avere una città monitorata a dovere. Spero vivamente che non si lasci intentato nulla per accedere a questi fondi.”

Comunicato stampa

Correlati