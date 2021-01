Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0): ” Due reati gravi commessi dallo stesso immigrato in poche ore. Occorrono pene certe e più controlli. “

Due reati gravi commessi in poche ore dallo stesso immigrato. Un furto in un bar, e poi l’ infrazione in un appartamento armato di martello. Questi i fatti criminosi commessi da un ivoriano di 21 anni, già conosciuto alle forze dell’ ordine. Dura la presa di posizione del presidente del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” I reati commessi dal ragazzo ivoriano in sole 24 ore, testimoniano come per gli extracomunitari non ci sia certezza della pena. Ormai lo diciamo da anni, con il fenomeno immigrazione, importiamo individui di cui non conosciamo nulla, e che vanno ad aumentare i dati relativi agli atti criminosi. Ormai viviamo in uno stato di paura generale, e stiamo permettendo a queste persone di farla franca, e di agire come meglio credono, e questo anche perché, quando si tratta di immigrati, difficilmente questi reati vengono commutati in pena. Quanto accaduto in questi giorni è gravissimo, e crea un ulteriore crepa nel sistema giudiziario, che vede queste persone restare impunite, nonostante si macchino di reati gravi.”

comunicato stampa