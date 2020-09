Sora (FR) – Mollicone (GS2.0): “Deficitaria e penalizzante per genitori e bambini la decisione del Sindaco sulla scuola S. Rocco”

Subisce molte critiche, la decisione presa dal Sindaco Roberto De Donatis, di spostare al pomeriggio le lezioni degli studenti del plesso scolastico S. Rocco. Molti genitori lamentano una scelta tardiva da parte del primo cittadino, e a dar manforte a questa protesta, arrivano anche le dichiarazioni di Mollicone Roberto, responsabile del Gruppo Sora 2.0, e che già in passato aveva preso posizioni sulle problematiche strutturali della scuola. Ancora una volta, dichiara Mollicone, le decisioni prese dal sindaco risultano tardive e penalizzanti per genitori e bambini. La decisione di far svolgere nel pomeriggio le lezioni, costringerà i genitori a trovare chi dovrà badare ai propri figli se impegnati nel lavoro, e molti di loro saranno costretti a sobbarcarsi di ulteriori spese, qualora l’ unica possibilità fosse quella di rivolgersi ad una baby-sitter. Inoltre costringere i bambini a stare a scuola tutto il pomeriggio, dopo mesi di inattività, ci sembra una scelta poco logica e controproducente. Mi domando come mai non si sia ragionato prima su quali soluzioni adottare, visto che le problematiche del plesso erano ben note. Ancora una volta le decisioni del nostro sindaco cozzano con le esigenze reali dei cittadini.

COMUNICATO STAMPA

