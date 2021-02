Sora (FR) – Mollicone (Gs2.0): “Da De Donatis troppi proclami e poca concretezza. Il Covid non si combatte a parole”

Attacco frontale nei confronti del sindaco Roberto De Donatis, da parte del presidente del Gruppo Sora 2.0 Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Dal nostro primo cittadino troppi proclami e poca concretezza, non è di certo con le parole che possiamo sconfiggere il Covid. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una serie di show mediatici da parte del nostro sindaco, che però non hanno portato alcun frutto, anzi, i contagiati sono aumentati notevolmente, questo soprattutto perché non è stato in grado di dar seguito con i fatti ai suoi stessi proclami. Ci chiude i parchi pubblici, ma poi permette assembramenti in Piazza Annunziata, chiude l’ accesso al Santuario della Madonna delle Graxie, ma non interviene in alcun modo in Via Vittorio Emanuele. Le sue comparse mediatiche, hanno soltanto l’ obiettivo di recuperare la faccia dopo quasi cinque anni di nulla. Richiama la popolazione al senso di responsabilità, ma non attua alcun provvedimento che possa arginare il diffondersi di questo virus. Se siamo tra le città con il numero più alti di contagiati è anche per la sua inefficienza nella gestione di questa crisi”.

COMUNICATO STAMPA

