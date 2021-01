Sora (FR) – Mollicone (GS2.0): “Attività gestite da stranieri, non rispettano le norme del DPCM “

Ancora polemiche sulle attività gestite da stranieri a Sora, che secondo il responsabile del Gruppo Sora 2.0, Mollicone Roberto, non rispetterebbero le norme imposte dal DPCM. << Non capisco perché nessuno intervenga a controllare le attività gestite da stranieri presenti in città. Si fa tanto per richiamare i cittadini alla responsabilità, ma poi nessun provvedimento viene preso nei confronti di chi viola palesemente le regole. Basta farsi un giro in città, per rendersi conto che quasi tutte le attività gestite da stranieri, e mi riferisco a quelle che vendono prodotti alimentari ed alcolici, in centro e su Via Napoli, violano tutte le regole imposte dal governo a causa del diffondersi del virus Covid-19. Trovo inaccettabile questa indifferenza da parte delle autorità che, nonostante certe trasgressioni siano palesi, non prendono alcun provvedimento in merito. I titolari di queste attività vanno sanzionati, in modo da ristabilire il rispetto delle regole, che deve essere uguale per tutti, e non solo per i commercianti italiani, già duramente provati da questo interminabile periodo di crisi >>.

