Sora (FR) – Mollicone: “Fuori uso l’ ascensore per invalidi del nostro cimitero.”

Ancora una denuncia firmata Mollicone Roberto, che stavolta denuncia la non funzionalità dell’ ascensore per invalidi, posto all’ interno del nostro cimitero. ” Continuo a ricevere decine di segnalazioni sulle varie criticità della città. Stavolta mi viene segnalata la non funzionalità dell’ascensore per invalidi del nostro cimitero, che impedisce ad anziani, e persone invalide di accedere ai piani rialzati. Un fatto gravissimo, soprattutto perché crea ulteriori disagi, ad una categoria di per sé già penalizzata. Sono mesi ormai che si convive con questo problema, e non si registra da parte del comune, alcuna volontà di risolvere il problema. ”

COMUNICATO STAMPA

Correlati