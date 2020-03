Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Voucher alimentari, e spesa sospesa per le famiglie bisognose.”

Voucher alimentari e spesa sospesa per le famiglie bisognose. È questa la nuova proposta dell’esponente di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: “Se il blocco totale delle attività commerciali, dovesse continuare fino al 18, ci troveremmo in una condizione in cui molte famiglie non avranno più da mangiare, in quanto per più di un mese, si troverebbero a non avere più alcuna fonte di reddito. Oltre alla sospensione di tasse e tributi, che diventa indispensabile anche per salvaguardare eventuali risparmi, è necessario indirizzare una notevole quantità di denaro nel sociale, e garantire alle famiglie un supporto economico che gli permetta di non farsi mancare i beni primari. In linea con i provvedimenti annunciati dal governo, oltre ai voucher alimentari, si potrebbero stipulare con i vari supermercati convenzioni apposite per lanciare il progetto della spesa sospesa, ovvero lasciare una piccola somma in denaro presso i supermercati dove ci rechiamo per fare la spesa, ed investirla poi nell’ acquisto di beni di prima necessità da destinare alle famiglie in seria difficoltà economica.Questo permetterebbe quanto meno, di dare un aiuto concreto a quelle persone che al momento si trovano nella condizione di non guadagnare nulla. Vanno considerati i lavoratori occasionali e quelle persone che non rientrano in quella cerchia di cittadini che non hanno diritto a ricevere alcun sussidio.”

COMUNICATO STAMPA

Correlati