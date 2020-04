Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Utilizzare i fondi regionali per il sostegno alla locazione.”

Istituito dalla Regione Lazio con DGR n 176 del 9 aprile 2020 il Fondo straordinario una tantum per il sostegno alla locazione. 22 milioni di euro dei quali il 45% andrà ai Comuni del Lazio e il resto al Comune di Roma. I Comuni del Lazio, Sora compresa, avranno la possibilità di usufruire di fondi utilizzabili per il sostegno della locazione, ovvero un aiuto in denaro per poter affrontare le spese legate al contratto di affitto per appartamenti e piccole attività. A riguardo giunge la nota stampa dell’ esponente sorano di Fratelli d’ Italia Mollicone Roberto che a riguardo dichiara: ” È necessario informare i cittadini sulla possibilità di accedere ai fondi per il sostegno di locazione, stanziati dalla Regione Lazio. È stato lo stesso ente regionale a sollecitare i comuni a divulgare le informazioni necessarie per accedere a tali fondi, ma non tutti i comuni stanno agendo in tal senso. Gli enti comunali devono attivarsi tempestivamente nella pubblicità del bando, raccogliere le domande, inviare tutto alla Regione e poi procedere alla graduatoria. Scadenza 45 giorni a partire dal 10 di aprile. È necessario agire in fretta, affinché non si perda la possibilità di aiutare in maniera concreta, tutte quelle persone che al momento trovano seria difficoltà a far fronte alle spese di locazione, a causa del blocco delle attività commerciali scaturiti dalla diffusione del virus.”

