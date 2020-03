Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Si taglia alla sanità, ma non all’ accoglienza.”

Parole al vetriolo quelle usate dall’ esponente si Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che a seguito dell’ emergenza Covid – 19 dichiara: ” Continuiamo a tagliare sulla sanità, ma continuiamo ad investire miliardi di euro per l’ accoglienza dei migranti. La criticità che stiamo vivendo a livello sanitario, induce ad una profonda riflessione su come vengano distribuite le risorse. Si taglia sulla cultura, sulla sanità, sui fondi destinati alle famiglie in difficoltà, ma il budget per sostenere questa immigrazione sregolata e selvaggia continua ad aumentare. La situazione che stiamo vivendo oggi, impone un ragionamento profondo su quali debbano essere le priorità di un paese in grado di affrontare una situazione di emergenza. Non a caso i paesi che stanno affrontando meglio questa situazione, sono quelli che nel corso degli anni hanno saputo attuare politiche di gestione dei migranti in modo funzionale. Si inizino a tagliare i fondi pet l’ accoglienza e vengano destinati alle vere priorità della nazione.”

