Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Si intervenga per ristabilire l’ ordine in Via Vittorio Emanule”

Sono state tante in questi giorni, le lamentele dei residenti di Via Vittorio Emanuele, strada adiacente alla centralissima Piazza S. Restituta, dove in continuazione si registrano assembramenti al di fuori di ogni regola imposta dal DPCM, soprattutto davanti alle attività gestite da stranieri. Sulla problematica si registra l’ intervento dell’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara : ” Le lamentele dei residenti non possono restare inascoltate. Più volte ho evidenziato queste problematiche, sollecitando le autorità competenti ad intervenire in maniera concreta per evitare assembramenti, e adunanze di persone che si incontrano in quella via, senza rispettare le regole imposte dall’ attuale DPCM. Ben comprendo, prosegue Mollicone, le lamentele dei residenti che, in qualsiasi ora del giorno e della notte, sono soggetti a disturbi continui, che minano la serenità delle loro vite. È necessario, conclude Mollicone, punire i trasgressori delle vigenti regole imposte dal governo e chiudere, se necessario, le attività davanti le quali si verificano queste situazioni”.

COMUNICATO STAMPA

