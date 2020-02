Sora (FR) – Mollicone (FdI): ” Segnalati al Direttore Generale, Stefano Lorusso, i disagi del servizio di prenotazione telefonica per i vaccini.”

Fratelli d’Italia continua la sua battaglia, per il servizio di prenotazione telefonica dei vaccini che, nonostante i diversi solleciti, continua a non essere funzionante, e lo fa chiamando in causa il Direttore Generale dell’ Asl Stefano Lorusso, al quale è stata recapitata una segnalazione ufficiale da parte del circolo sorano del partito di Giorgia Meloni che in una nota stampa dichiara: ” Nella giornata di giovedì, abbiamo provveduto a segnalare al Direttore Generale dell’ Asl, Dott. Stefano Lorusso, le problematiche legate al servizio di prenotazione telefonica per i vaccini, che tanti cittadini hanno voluto segnalarci in questi giorni, e che dopo la nostra prima denuncia risulta essere ancora non funzionante. Questo atto si è reso necessario in quanto tutela i diritti dei nostri concittadini, che si vedono privati di un servizio di vitale importanza. Abbiamo ritenuto necessario interpellare il massimo esponente del sistema sanitario provinciale, al quale abbiamo chiesto un intervento celere e risolutivo, che garantisca agli utenti del servizio, la possibilità di prenotare i vaccini nelle modalità previste dal sistema regionale sanitario.”

COMUNICATO STAMPA

