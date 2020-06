Sora (FR) – Mollicone (FdI) : ” Rimborsare le rette scolastiche già pagate.”

Con la sospensione dell’ anno scolastico, si torna a parlare di rimborso delle rette scolastiche già pagate, anche per i mesi in cui la scuola è stata chiusa. A riguardo giunge la nota stampa dell’ esponente di Fratelli d’ Italia Mollicone Roberto, che dichiara : ” Come ci si sta comportando con i rimborsi delle rette scolastiche già pagate anche per i mesi in cui le scuole sono rimaste chiuse? Da una serie di colloqui avuti con diversi genitori, sembra che non ci sia alcuna intenzione di rimborsare queste rette, fatto questo che sarebbe gravissimo se non si operasse in tal senso. Durante i mesi di lock-down, molti genitori hanno dovuto sostenere una doppia spesa, ovvero quella relativa al pagamento delle rette mensili, e quella relativa ai compensi destinati alle babysitter. Sembra doveroso ed opportuno dunque, trovare un modo per rimborsare quei genitori, che sono stati costretti a far fronte alle spese di un servizio di cui, di fatto, non hanno usufruito, come appunto il servizio scolastico.” comunicato stampa

