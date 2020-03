Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Rilanciamo l’economia agricola, con i prodotti a km 0.”

Uno spazio in tutti i supermercati, riservato ai prodotti derivati dall’ agricoltura locale. È questa la proposta avanzata dall’ esponente di Fratelli d’Italia Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Uno spazio in tutti i supermercati dove poter vendere i prodotti derivati dall’ agricoltura locale. Una collaborazione tra produttori e commercianti, che dia la possibilità agli agricoltori e ai piccoli produttori di generi alimentari, di incrementare il loro giro di affari puntando sulla qualità dei prodotti. È questa secondo me la ricetta per il rilancio della micro economia locale. Il nostro territorio è pieno di aziende che puntano sull’ agricoltura e sull’ allevamento, mostrando anche buoni risultati in termini di vendita, e dare loro uno spazio piu ampio ssrebbe un ottimo mezzo per il rilancio economico della nostra economia. In altre regioni come le Marche, questo progetto è stato gia avviato, e sta dando ottimi risultati.

