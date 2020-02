Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Ricordare il martirio delle foibe”

Un appello alle istituzioni scolastiche in vista della giornata per il ricordo dei martiri delle foibe. La richiesta arriva dall’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Rivilgo un appello ai docenti delle scuole superiori, affinché in prossimità del 10 febbraio, giorno in cui si celebra il ricordo per le vittime delle foibe,raccontino ai propri studenti la storia dell’ eccidio delle foibe, e degli esuli delle regioni istriane e dalmata-giuliane che, a partire dal 1943 fino all’ immediato dopoguerra, videro migliaia di nostri connazionali morire nelle Foibe, oppure esiliare in altre regioni, costretti dall’ odio e dalla crudeltà mostrata dalle truppe partigiane di Tito. Mi auguro che si abbia il coraggio di raccontare questa storia per troppi anni dimenticata, e che solo negli ultimi anni ha trovato un piccolo spazio nella nostra memoria. Ai ragazzi dico di informarsi su questa vicenda, senza farsi condizionare da nessuno, soprattutto da chi cerca in modo vile, di tenere nascosta questa triste pagina della nostra nazione.”

COMUNICATO STAMPA

