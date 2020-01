Sora (FR) – Mollicone (FdI): ” Ricevute diverse segnalazioni sull’ inefficienza del numero telefonico per la prenotazione dei vaccini.”

Fratelli d’ Italia attacca il sistema sanitario dell’ ASL locale. A detta dell’ esponente sorano del partito di Giorgia Meloni, Roberto Mollicone infatti, sarebbero diverse le segnalazioni fatte dai cittadini che lamentano l’ inefficienza del numero di telefono messo a disposizione dell’ ASL per la prenotazione dei vaccini. Ecco la nota integrale diramata dall’ esponente di Fratelli d’Italia nella giornata di oggi : ” Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni inerenti alla difficoltà di contattare il numero telefonico messo a disposizione dall’ ASL, per la prenotazione dei vaccini. Contattando il numero di telefono 0776/8218325, infatti, non si ottiene risposta, nemmeno se le chiamate vengono effettuate durante gli orari stabiliti dai responsabili del servizio. Una problematica seria, che non poche difficoltà sta creando agli utenti. Al momento non conosciamo i motivi di questo disservizio, ma riteniamo doveroso un chiarimento da parte dei responsabili dell’ Azienda Sanitaria Locale, affinché i cittadini possano essere messi al corrente sui motivi che hanno scatenato queste problematiche, e che al momento restano sconosciute. Sarebbe opportuno che la vicenda fosse approfondita anche da chi, con tanto di carica istituzionale legata proprio alla sanità, ovvero il Consigliere Regionale Loreto Marcelli, si interessasse alla vicenda, dando così ai cittadini le risposte che cercano.”

COMUNICATO STAMPA

