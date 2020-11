Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Nonostante le minacce e gli insulti continuo a dire basta all’ immigrazione. “

Di sicuro nel panorama politico cittadino, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante, soprattutto nella lotta all’ immigrazione. Tante le proteste e le denunce a riguardo, e il suo esporsi in prima persona, ha suscitato a volte critiche aspre. Nonostante cio’, l’ esponente sorano di Fratelli d’ Italia Mollicone Roberto, continua la sua battaglia, e dopo il video girato in rete qualche giorno fa, dove un immigrato si rivolgeva a lui con parole minacciose dichiara: ” Ormai sono abituato a queste cose, ma non per questo faccio un passo indietro sulle mie posizioni. Nonostante le scritte sui muri che auspicavano la mia morte, nonostante le minacce velate di spacciatori del posto, e adesso anche quella da parte di extracomunitari, il mio lavoro di denuncia e protesta va avanti spedito. Quando fai politica, specialmente trattando certi temi attuali come l’ immigrazione, sai benissimo che esporsi in prima persona può comportare dei rischi, ma ciò nonostante non è mai venuto meno il mio impegno e la mia costanza. Continuo a ritenere l’ immigrazione irregolare, una vera e propria piaga che va assolutamente debellata. Gli episodi degli ultimi giorni, come la rissa in Piazza S. Restituta, e i recenti episodi di Piazza Annunziata, confermano la mia tesi, e mi danno un motivo in più, per continuare ad urlare basta immigrazione.”

Comunicato stampa

Correlati