Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Mancano insegnanti di sostegno. Un altro fallimento targato PD-M5S

Con l’ inizio dell’ anno scolastico per scuole materne, elementari e medie, torna d’ attualità la grave carenza di insegnanti di sostegno. Sono infatti migliaia le unità che mancherebbero al corpo docenti, per dare un assistenza all’ altezza delle esigenze, dei tanti bambini che necessitano di un aiuto. Roberto Mollicone, esponente sorano di Fratelli d’Italia, attacca senza mezzi termini il governo targato PD-M5S, e in una nota stampa dichiara: ” La mancanza di insegnanti di sostegno, è una colpa da attribuire interamente al governo targato PD-M5S. I dati ci dicono che, al momento, è previsto un insegnante di sostegno ogni 6 bambini, dato più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Una concausa significativa, è il prezzo esorbitante dei corsi per ottenere l’ abilitazione e la qualifica di insegnante di sostegno, che oggi si aggira intorno ai 3000 euro. Proprio per questo era stato proposto al governo di inserire tali corsi tra le facoltà universitarie, proposta che questo governo ha bocciato. Ancora una volta, il nostro paese resta indietro per quanto concerne inclusione, e metodi di studio per i bambini con deficit cognitivi e di apprensione. I dati europei, infatti, attestano l’ Italia ad un misero 6º posto, per quanto concerne lo studio applicato per i bambini con problemi.

COMUNICATO STAMPA

