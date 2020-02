Sora (FR) – Mollicone (FdI): “Lotta all’ immigrazione senza esitazioni.”

La lotta all’ immigrazione deve essere costante e senza esitazioni. È questo il pensiero dell’ esponente sorano di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che prosegue: ” Questa immigrazione selvaggia, necessita di provvedimenti seri ed immediati. Dopo la calma apparente degli ultimi mesi, gli sbarchi di immigrati clandestini sono tornati a far registrare picchi altissimi, ed è necessario intervenire in maniera efficace. Questa è una lotta che va affrontata senza esitazione, e senza colpi di testa. Va attuato subito il blocco navale, e vanno controllati i flussi migratori, ed è indispensabile censire gli immigrati ospiti dei centri d’ accoglienza.Sono questi i provvedimenti che Fratelli d’ Italia ormai da anni chiede di attuare, trovando ora l’ appoggio anche di diversi paesi appartenenti alla Comunita Europea. Riguardo le polemiche degli ultimi giorni, va riconosciuta una certa superficialità e una certa inopportunità da parte di qualche nostro iscritto, che sicuramente ha peccato di leggerezza, ma una situazione circostanziale non può di certo oscurare il lavoro di Fratelli d’Italia nella lotta all’ immigrazione selvaggia, e all’ apertura spropositata dei centri di accoglienza, che ci vede protagonisti indiscussi nell’ affrontare questo fenomeno. Non esistono centri d’ accoglienza di cui dobbiamo sostenere l’ apertura e il sostentamento, ma dobbiamo fare in modo che quelle cifre, vengano destinate agli italiani in difficoltà.”

COMUNICATO STAMPA

